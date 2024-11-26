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Traktör Devrildi, Sürücü Ölümden Döndü

Traktör Devrildi, Sürücü Ölümden Döndü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen traktördeki yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kaza, Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.(40) idaresindeki 45 SA 9149 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mahalle içinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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