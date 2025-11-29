Traktör Çarpması Sonucu 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa Şimşek, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde ilçesinde tarlada, traktörün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında tarlada çalışan 9 yaşındaki İsa Şimşek, traktör çarpması sonucu ağır yaralandı. Şimşek, ailesi tarafından Gercüş Devlet Hastanesine getirildi. Ağır yaralanan Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi işlemleri içim Batman'a gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa