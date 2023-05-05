Traktör çalan iki kişi yakalandı, traktör sahibine teslim edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde traktör çalan 2 şüpheli yakalandı, traktör ise sahibine teslim edildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde, Serik ilçesinde bir şahsa ait traktörün çalınması olayı ile ilgili olarak Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma suç araştırma timi (JASAT), olay yeri inceleme timi (OYİT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıs ya da şahısların tespiti için çalışma yapıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde traktörü 2 şüphelinin çalmış olduğu tespit edilerek yakalandı. Çalınmış olan traktör, Serik ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA