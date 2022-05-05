Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda seyir etti - Haberler

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Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda seyir etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda seyir etti

Sinop'ta bir traktör, arkasına takılan saban ile asfaltı çizerek trafikte seyir etti.

SAMSUN (İHA) - Sinop'ta bir traktör, arkasına takılan saban ile asfaltı çizerek trafikte seyir etti.

Samsun- Sinop D-010 Karayolu üzerinde Sinop istikametine seyir eden 57 AY 769 plakalı traktör, arkasına takılan saban ile trafikte seyir etti. Sabanın karayolu üzerinde yere sürterek ilerlemesine aldırış etmedi. Dikkatsiz sürücü, karayolu asfaltını çizerek uzun bir süre ilerledi. Durumu fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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