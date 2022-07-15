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Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafoda kabloları çalan bir hırsız, mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu.

Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafoda kabloları çalan bir hırsız, mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu. Hırsızın kaçış anını kaydeden vatandaş sosyal medyada yayınlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Ege Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafodan kabloları çalan hırsız, mahalle sakinlerinin tepki göstermesinden sonra koşarak kaçtı. Hırsızın kaçış anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye kısa süre içerisinde itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hırsızın çaldığı kablolar nedeniyle trafoda patlama meydana gelirken, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Mahalle'de uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - 3. Sayfa

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