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Trafo yüklü tır kazası kamerada: Aydınlatma direği faciayı önledi

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan trafo yüklü tırın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hurdaya dönen tırdaki baba ve oğul yaralandı.

Trafo yüklü tır kazası kamerada: Aydınlatma direği faciayı önledi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan trafo yüklü tırın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hurdaya dönen tırdaki baba ve oğul yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 FH 7671 plakalı tır, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Römorkunda trafo yüklü tırın hurdaya döndüğü kazada, sürücü M.A. ile yanında bulunan oğlu E.A. yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aydınlatma direğinin kaza anında tırın karşı yöne geçmesini engellediği ve muhtemel facianın önüne geçtiği görüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan baba ve oğul, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza alnında ise elektronik denetleme sistemi (EDS), trafik levhaları, elektrik panosu, trafik ışıkları ve aydınlatma direği zarar gördü. Polis ekipleri, trafik akışının en yoğun olduğu kara yolunda güvenlik tedbiri aldı. Kırıkkale-Ankara istikametine kapatılan araç trafiğinin akışı yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma sağlandı. Kırıkkale-Çorum istikametinde tek şerit üzerinden araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye gelen Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise ilgili görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Yahşihan Ulaşım İtfaiye Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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