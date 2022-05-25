Trafo hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler

Şanlıurfa'da hırsızlık amacıyla trafoya giren bir kişi alarm ve kamera sistemi sayesinde anında fark edilerek bakır kabloları kesmek üzereyken suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik trafosuna hırsızlık amacıyla giren bir kişi alarm ve kamera sistemi sayesinde suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli 38 yaşındaki bir şahıs, geçtiğimiz günlerde 50 bin 700 aboneye enerji sağlayan dağıtım trafosuna kapı kilidini kırarak girdi. Söz konusu şahıs, beraberinde getirdiği aletlerin yardımı ile trafonun içerisinde bulunan ve hücreleri birbirine bağlayan bakır baraları, koruma toprak kabloları ve kesici kablolarını sökmeye başladı. Ancak kapıya yerleştirilen alarm sistemi devreye girerek, trafonun kapısının ehliyetsiz kişilerce açıldığı yönünde sinyal gönderdi. Sinyali alan elektrik dağıtım şirketi ekipleri hızla olay yerine gitti. Trafoda hırsızlık olayının yaşanmakta olduğunu belirleyen ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.T.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Trafoda koruma toprak kabloları ve kesici kabloların sökülmesinden dolayı hasar yaşanırken, dağıtım şirketi tarafından elektrik kesintisi yaşanmasına fırsat verilmeden onarıldı.

Trafolardaki hırsızlığa karşı teknolojik önlemler alınıyor

Bölgede sık yaşanan trafolardan kablo hırsızlığı elektrik dağıtım hizmetine zarar veriyor. Özellikle enerji çekişi yüksek olan trafolara hırsızlık veya kaçak tüketim amacıyla yapılan müdahaleler elektrik kesintilerine ve çok sayıda abonenin mağdur olmasına neden oluyor. Bu nedenle dağıtım şirketi Dicle Elektrik, trafolara usulsüz müdahaleyi önlemek amacıyla son dönemde teknolojik yatırımlarını artırarak her türlü caydırıcı tedbiri almaya başladı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa