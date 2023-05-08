Trafikten men edilen araçla polise yakalandı

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde trafikten men olan bir kamyonetle gezen şahıs polise yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde devriye gezerken plakasız bir kamyonetin trafikte seyir halinde olduğunu fark etti. Aracı durduran ekipler yaptıkları sorgulamada kamyonetin trafikte men edildiğini belirledi. Ardından ismi öğrenilemeyen sürücüye 4 bin TL para cezası kesilirken, araç ise yediemin otoparkına çekildi. - AFYONKARAHİSAR