Üye Girişi
Haberler

Trafikteki tartışmada 'sağduyu' kazandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Samsun'da trafikte yaşanan gerginlik, bir sürücünün olgun tavrı sayesinde büyümeden yatıştırıldı. İki sürücü arasında 'yol verme' meselesinden kaynaklanan tartışmaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olgun davranan sürücü, öfkeli sürücüyü yapıcı sözlerle sakinleştirdi.

Trafikteki tartışmada 'sağduyu' kazandı

Olgun davranan sürücü, öfkeli sürücüyü yatıştırdı

SAMSUN - Samsun'da trafikte iki sürücü arasında yaşanan gerginlik, bir sürücünün olgun tavrı sayesinde büyümeden yatıştırıldı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki sürücü arasında 'yol verme' meselesinden olduğu tahmin edilen tartışma çıktı. Bir sürücü otomobiliyle diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen öfkeli sürücü, diğerinin üzerine yürüdü. Araya çevredeki vatandaşlar girdi. Aracından inen diğer sürücü ise sağduyulu bir tavır sergiledi. Üzerine yürüyen öfkeli sürücüyü önce yapıcı sözlerle, sonra da sarılarak sakinleştiren sürücünün olgun tavrı, çevredekilerin takdirini topladı.

Gerginlik büyümeden yatıştırılırken, sürücüler daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title