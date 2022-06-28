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Trafikteki aileye dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafikteki aileye dehşeti yaşattı

Mersin'de yarı çıplak halde içerisinde kadın ve çocuğun bulunduğu aracı durdurarak camını yumruklayıp tükürerek dehşet yaşatan sürücü tutuklandı.

Mersin'de yarı çıplak halde içerisinde kadın ve çocuğun bulunduğu aracı durdurarak camını yumruklayıp tükürerek dehşet yaşatan sürücü tutuklandı. Yaşanan olay, ailenin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre, Erdemli ilçesi Ayaş yolu üzerinde otomobiliyle seyreden bir şahıs, D-400 Karayolu üzerinde seyir halinde olan ve içerisinde kadın ve çocuğun bulunduğu bir aracı yol boyunca selektör yapıp rahatsız etti. Işıklara geldiğinde yarı çıplak halde aracından inerek küfür ve hareketlerde bulunan şahıs, kadının "Çocuk var" çığlıklarına aldırış etmeden yumrukladığı aracın camına tükürdü. Ailenin, "Seni cep telefonu ile kaydediyorum" sözlerine ise dans ederek karşılık verdi. Kimliği belirsiz sürücü, daha sonra yoluna devam etti.

Aile şikayetçi oldu

Olayın ardından cep telefonuna kaydettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan aile, şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasından tespit edilen şüpheli İ.B.'yi gözaltına aldı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erdemli Mersin Ayaş 3. Sayfa Haberler

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