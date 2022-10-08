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Trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücülerin yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülendi Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücülerin yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülendi.

Trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücülerin yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülendi

ADANA - Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücülerin yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D-400 karayolu Türk Kuşu Kavşağı'nda bir dolmuş ile hafif ticari araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. İki sürücü de araçlarından inerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa birbirine giren sürücüleri önce vatandaşlar sonrada trafik polisleri ayırdı. Sürücüler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek yoluna devam etti. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Adana kavga 3. Sayfa Haberler

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