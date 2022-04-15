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Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada Seyir halinde başlayan tartışma, ışıklarda kavgaya dönüştü Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü trafik ışıklarında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

BURSA (İHA) - Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Seyir halinde başlayan tartışma, ışıklarda kavgaya dönüştü

BURSA - Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü trafik ışıklarında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda tartışan iki kişi trafik ışıklarında durunca sözlü tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücüye defalarca yumrukla saldıran ve tartaklayan otomobil sürücüsüyle motosikletli sürücünün kavgasını diğer vatandaşlar ayırdı. İki tarafın ayrılmasının ardından otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise otobüste yolculuk yapan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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