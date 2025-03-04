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Trafikte Yol Vermeme Tartışması Tır Şoförüne Saldırıyla Sonuçlandı

Trafikte Yol Vermeme Tartışması Tır Şoförüne Saldırıyla Sonuçlandı
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İstanbul Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, bir araç içindeki şahıslar tırın üstüne çıkarak sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araç içindeki şahıslar, tırın üstüne çıkarak şoförünü darbettiler. O anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Bir araç sürücüsü ile tır şoförü arasında yol verme nedeniyle trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, araçtan inerek tırın tavanına çıktı. Tır şoförüne tekmelerle saldıran şahısların o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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