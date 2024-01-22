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Trafikte 'yol vermeme' kavgasında ölüm cezası

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Trafikte 'yol vermeme' kavgasında Yalçın Başol'u iterek başını çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mert A., 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi' ile 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trafikte 'yol vermeme' kavgasında Yalçın Başol'u iterek başını çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mert A., 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi' ile 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında savunmasını yapan Mert A. (23), trafikte motosikletiyle durduğu sırada Özcan Başol'un kullandığı arabanın arkadan kendisine çarptığını iddia ederek, "Çarpma sonucu motosikletle birlikte düştüm. Öncesi ben kimseye küfretmedim. Yan tarafında oturan Yalçın Başol (76) araçtan indi ve elinde sopa vardı. 'Motosikletim düşmesin' diye tutuyordum. Maktul, elindeki sopayla bacaklarıma, sırtıma, kalçama, omzuma ve kaburgama vurdu. Uzaklaşması için omuz kısmından itekledim. İtekleyince ayağı takıldı düştü. Düştüğü yer düz yoldu. Kafasını yere vurdu. Sağlık okuduğum için hemen müdahale yaptım. Çevreden esnaf yanımıza geldi, onlara ambulansa haber vermeleri gerektiğini söyledim. Ambulans gelene kadar maktule 3 tur kalp masajı yaptım. Ben maktulün başındayken kardeşi olan şikayetçi Özcan Başol, elindeki değnek gibi bir şeyle bana vurdu. Benim maktulü öldürmek gibi bir kastım yoktu" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme, sanık Mert A.'ya 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle önce 3, sonra da takdiri indirim ile 2 yıl 6 aya düşürüldü.

Olayın geçmişi

Bir firmada kuryelik yapan Mert A., 15 Temmuz 2022'de 06 DBA 910 plakalı motosikletle Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen Özcan Başol'un kullandığı 34 LD 4232 plakalı otomobilden inen Yalçın Başol ile Mert A., 'yol vermeme' nedeniyle tartıştı. Mert A.'nın kollarından tutarak ittiği Başol, yere düşüp başını asfalta çarptı. Yaralanan Başol, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Yalçın Başol'un sopayla Mert A.'ya vurmaya çalıştığı ve Mert A.'nın kendisini savunmak için Başol'u yere düşürdüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Mert A., adli kontrolle serbest bırakıldı. Mert A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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