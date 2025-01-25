Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Otel sahibi, itfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Trafikte Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü: 1 Gözaltı

Trafikte Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yol verme tartışması sonucu yaşanan kavga ve tehdit olayında şüpheli K.B. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yol verme tartışması sonucu kavga ve tehdit olayına karışan bir kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 17 Ocak 2025 günü Çorlu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan trafikte yol verme tartışması, kavga ve tehdit olayıyla ilgili geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Polis tarafından incelenen 160 saatlik kamera görüntüsü sonucunda olayın şüphelisinin K.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

K.B.'nin ikametinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ile birlikte şüpheli, işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden şahıslarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!
img

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
img

Türkiye Konya'daki felaketi konuşurken Bursa'da akılalmaz görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Athena Gökhan'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.