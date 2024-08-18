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Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi

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Çorakçılar mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeden hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi.

Çorakçılar mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeden hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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