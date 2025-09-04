Haberler

Ankara'da Trafikte Uyuya Kalan Sürücü Kurtarıldı
Ankara'da trafikte araç içinde uyuklayan sürücü bir motosiklet sürücüsünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü, sol şeritte aracının içinde uyuya kaldığını fark ettiği kişiyi uyandırarak durumunun iyi olup olmadığını sordu. Sürücünün uyanarak yoluna devam etmesi, yaşanması muhtemel olumsuz bir durumun önüne geçti. Kendisini uyandıran kişiye teşekkür eden sürücü, yorgun olduğu için uyuyakaldığını söyledi. O anlar motosiklet sürücüsünün araç kamerasına yansıdı. - ANKARA

