Trafikte Ters Yöne Giren Sürücü Büyük Tepki Aldı
İstanbul'un yoğun trafiğinden sıyrılmak isteyen bir sürücü, ters yöne giriş yaparak trafiği daha da kilitleyerek çevredeki sürücülerin tepkisini çekti. Sürücünün bu hareketi, başka bir araç kamerasına yansıdı. Ters yönde ilerleyen sürücü, karşıdan gelen araçlarla karşılaşınca hareketsiz kaldı. Diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği anlar görüntülendi. Yetkililer, bu tür manevraların trafik güvenliğini ve akışını tehlikeye attığına dikkat çekti.
İstanbul'da yoğun trafikten kurtulmak isteyen bir sürücünün girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ters yöne giren araç, trafiği daha da kilitleyince çevredeki sürücülerin tepkisine neden oldu.
İstanbul'un ana arterlerinden birinde yaşanan olay, araç kamerasına yansıdı. Trafikte ilerlemekte zorlanan bir sürücü, yoğunluğu aşmak için ters yöne girdi. Ancak bu manevra beklediği sonucu vermedi; ters yönde ilerleyen araç, karşıdan gelenlerle burun buruna gelince hareket edemedi.
Görüntülerde, sürücünün geri manevra yaparak bulunduğu şeride dönmeye çalıştığı, diğer sürücülerin ise korna çalarak tepki gösterdiği anlar yer aldı.
Yetkililer, bu tür manevraların hem trafik güvenliğini hem de akışı tehlikeye attığına dikkat çekti.