Haberler

Trafikte Ters Yöne Giren Sürücü Büyük Tepki Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un yoğun trafiğinden sıyrılmak isteyen bir sürücü, ters yöne giriş yaparak trafiği daha da kilitleyerek çevredeki sürücülerin tepkisini çekti. Sürücünün bu hareketi, başka bir araç kamerasına yansıdı. Ters yönde ilerleyen sürücü, karşıdan gelen araçlarla karşılaşınca hareketsiz kaldı. Diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği anlar görüntülendi. Yetkililer, bu tür manevraların trafik güvenliğini ve akışını tehlikeye attığına dikkat çekti.

İstanbul'da yoğun trafikten kurtulmak isteyen bir sürücünün girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ters yöne giren araç, trafiği daha da kilitleyince çevredeki sürücülerin tepkisine neden oldu.

İstanbul'un ana arterlerinden birinde yaşanan olay, araç kamerasına yansıdı. Trafikte ilerlemekte zorlanan bir sürücü, yoğunluğu aşmak için ters yöne girdi. Ancak bu manevra beklediği sonucu vermedi; ters yönde ilerleyen araç, karşıdan gelenlerle burun buruna gelince hareket edemedi.

Görüntülerde, sürücünün geri manevra yaparak bulunduğu şeride dönmeye çalıştığı, diğer sürücülerin ise korna çalarak tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Yetkililer, bu tür manevraların hem trafik güvenliğini hem de akışı tehlikeye attığına dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.