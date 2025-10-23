Trafikte Ters Yöne Giren Sürücü Büyük Tepki Aldı

İstanbul'da yoğun trafikten kurtulmak isteyen bir sürücünün girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ters yöne giren araç, trafiği daha da kilitleyince çevredeki sürücülerin tepkisine neden oldu.

İstanbul'un ana arterlerinden birinde yaşanan olay, araç kamerasına yansıdı. Trafikte ilerlemekte zorlanan bir sürücü, yoğunluğu aşmak için ters yöne girdi. Ancak bu manevra beklediği sonucu vermedi; ters yönde ilerleyen araç, karşıdan gelenlerle burun buruna gelince hareket edemedi.

Görüntülerde, sürücünün geri manevra yaparak bulunduğu şeride dönmeye çalıştığı, diğer sürücülerin ise korna çalarak tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Yetkililer, bu tür manevraların hem trafik güvenliğini hem de akışı tehlikeye attığına dikkat çekti.