Trafikte Ters Yönde Giden Araç Tehlike Yarattı
İstanbul Basın Ekspres yolunda, ters yönde giden bir otomobil geri geri hareket ederek diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Basın Ekspres yolunda trafikte ters yönde ve geri geri giden otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay bugün Basın Ekspres yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre yola ters yönden giren bir araç, geri geri gitmeye başladı. Sürücü ters yönde hareket ederek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa