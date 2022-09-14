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Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada

3. Sayfa Haberleri

Trafikte tehlikeli yolculuk kameradaBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi.

Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere yol açtı.

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde seyir halinde olan bir motosikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Motosikletli karayolunda akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırarak seyahat etti. Hız sınırlarını aşan sürücünün tehlikeli anları arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Motosiklet İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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