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Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı.

Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı... O anlar kamerada

Adana'da trafikte tartıştığı bir sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı

ADANA - Adana'da trafikte tartıştığı bir sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Turgut Özal Bulvarında bir otomobil ile cip sürücüsü yol verme nedimeyle tartıştı. Sürücüler birbirine küfretti. Bunun üzerine otomobilden inen 3 kişi bagajı açmaya çalıştı. Bir süre sonra bagajı açan şahıslar pompalı tüfek çıkardı. Bunu gören cip sürücüsü olay yerinden kaçtı. 3 şahıstan biri pompalı tüfekle şahsın arkasından ateş açtı. Daha sonrada tüfeği tekrar bagaja koyup cip sürücüsünün peşinden gitti. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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