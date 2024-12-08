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Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki Y.A. tutuklandı. Yaralanan H.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. (35), ile Y.A. (18), arasında trafikte seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışma meydana geldi. Bir süre sonra araçlarından inen şahısların tartışmasının büyümesi üzerine Y.A., bıçakla H.Y.'yi böbrek kısmından yaraladı ve şüpheli yanında bulunan 17 yaşındaki A.U., ile birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, başlatılan çalışmalar sonucunda Y.A., ve yanına bulunan A.U., 1 adet ruhsatsız tabanca ve olayda kullanılan suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. A.U., ifadesinin ardından serbest kalırken, Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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