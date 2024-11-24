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Trafikte Tartışma Süpürgeyle Bitti

Trafikte Tartışma Süpürgeyle Bitti
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Hatay'da bir trafikteki tartışma, otobüs şoförünün araç sürücüsüne süpürgeyle saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı.

Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası araç sürücüleri arasında çıkan kavgada bir araç sürücüsü, tartıştığı otobüsün sürücüsünün üzerinde süpürge kırdı o anlarsa kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsünün mürettebatı, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada; otobüs şoförü, araç sürücüsüne süpürgeyle saldırdı. Otobüs şoförünün elindeki süpürgeyi almayı başaran araç sürücüsü, süpürgeyi otobüs şoförünün üzerinde kırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların ve otobüste bulunan diğer vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı kavgada yaşananlar an be an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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