Trafikte tartışma sonucu darbedilen kişi parasıyla birlikte gasp edildi

BEYLİKDÜZÜ'nde trafikte tartışan bir kişi, darbedilerek üzerindeki 5 bin lira ve 2 bin 450 dolar parasıyla birlikte gasp edildi. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde trafikte tartıştığı kişiyi darbedip 5 bin lira ve 2 bin 450 dolarını gasbeden kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli T.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 7 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.E.A., aracını park edip karşıya geçeceği sırada yoldan geçen bir otomobil sürücüsü kendisine hafif şekilde çarptı. Otomobil sürücüsü T.C., aracından inerek Y.E.A. ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya döndü. T.C., Y.E.A.'yı darbedip üzerindeki 5 bin lira ile 2 bin 450 dolarını gasbetti. T.C. olay yerinden ayrılırken Y.E.A. ise önce hastaneye gidip tedavi oldu ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Öte yandan T.C.'nin Y.E.A.'yı darbettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde T.C., Y.E.A.'ya vurduğu sırada çevredekilerin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Y.E.A.'nın şikayeti üzerine başlatılan çalışmalarda T.C. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'gasp' suçlarından adliyeye sevk edilen T.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.