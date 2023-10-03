Trafikte tartışma sonrası bıçaklı saldırı

Pendik'te trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma sonrası otomobil sürücüsü cip sürücüsüne bıçakla saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve polis tarafından gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü A.K. ile otomobil sürücüsü S.K. arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü S.K. aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü elindeki bıçakla saldırdığı cip sürücüsüne de tehditlerde yağdırdı. Saldırgan araca da zarar verdi. Otomobilden inen bir kadın da saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Gözaltına alınan S.K. "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi