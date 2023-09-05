Trafikte tartışma sırasında eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikteki tartışma sırasında kavga ettiği kişiye silah çekmesini engellemeye çalışan eşini öldüren Cevdet D. ve kavgaya karışan H.K. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cevdet D. ile kavgaya karışan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheliler tutuklama talebiyle, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Cevdet D. ve H.K, "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın geçmişi

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Cengiz Aytmatov Caddesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitmişti.

Polis, eşinin silahı ateşlemesine engel olmaya çalışırken vurulduğunu tespit ettiği Kızhanım D'yi hastaneye sevk etmiş, yaralı kadın hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ekipler, Cevdet D. ile trafikte tartıştığı H.K'yi gözaltına almıştı.