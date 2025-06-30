Trafikte Tartışma Kanlı Bitti: Sürücüye Saldırmaya Çalıştı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası bir kişi, diğer aracın önünü keserek sürücüye saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen bir kişi, aracından inerek sürücüye saldırmaya çalıştı. Şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir sürücü, öfkesine hakim olamayarak diğer aracın önünü kesti. Aracından inen şahıs, camı kapalı olan sürücüye yönelik hakaretler yağdırdı. Araç camına vurarak içeriye girmeye çalışan şahsın agresif tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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