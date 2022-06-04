Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada - Haberler

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Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı.

Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan prefabrik ev, trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, Hazardağlı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki bir kamyon, kasasının ebatlarından çok büyük olan ve yolun büyük bir kısmını kapatan prefabrik ev taşırken görüntülendi. Herhangi bir önlem almadan taşınan prefabrik ev, sürücüleri tedirgin etti. Tehlikeli taşıma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - 3. Sayfa

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