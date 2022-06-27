Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı kamerada Antalya'da erkek sürücü tarafından sıkıştırılıp önü kesilen kadın avukatın yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya'da erkek sürücü tarafından sıkıştırılıp önü kesilen kadın avukatın yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya'da yaşanan olayda, trafikte bir sürücü iddiaya göre, avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracını kırmızı ışıkta sıkıştırdı. Yaşanan tartışmada aracından inerek avukatın üzerine yürüyen şahıs, görüntü alan Güngör'ün telefonuna da eliyle vurarak yere düşürdü. Bunun üzerine 'imdat' çığlıkları atan kadının sesleri üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştı. Avukat Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikayette bulundu. İfadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya 3. Sayfa Haberler

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