Trafikte makas atıp tehlike saçan sürücü kamerada Bağcılar'da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerledi.

Trafikte makas atıp tehlike saçan sürücü kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Trafik magandası hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerledi. Trafikte tehlike saçan maganda başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.