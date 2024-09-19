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Trafikte Korna Çalan Sürücüye Darp: 3 Şüpheli Tutuklandı

Trafikte Korna Çalan Sürücüye Darp: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziosmanpaşa'da, trafikte önüne çıktıkları sürücüyü korna çaldığı için darp eden 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Olay, sürücünün darp edilmesiyle sonuçlanan bir yol verme tartışması sonrası gerçekleşti.

Gaziosmanpaşa'da trafikte önüne çıktıkları sürücüyü, kendilerine korna çaldığı için darp eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Eylül'de Mevlana Mahallesi Hekim Suyu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Trafikte önüne çıktıkları A.B.(25)'yi, kendilerine korna çaldığı için 3 şüpheli darp etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, sürücüyü darp eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. U.B.E.(19), U.B.E.(24) ve H.T.(20) olduğu tespit edilen şahıslar evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri esnasında olayın yol verme nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından yakalanan şüpheliler 'kasten yaralama' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Güvenlik istanbul 3-sayfa Güncel trafik Suç

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