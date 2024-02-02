Trafikte kavga sonucu ölüm: Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Trafikte 'yol vermeme' tartışması nedneiyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken eşi Kızhanım Dündar'ı göğsünden vurarak ölümüne neden olan Cevdet Dündar hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül 2023'te Cevdet Dündar (71), trafikte 'yol vermeme' nedeniyle Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip aşağı indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar (66) engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit Kürk'ün koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit Kürk, kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar ise ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali Kürk ise serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Kürk ve Halit Kürk hakkında ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, Cevdet Dündar hakkında ise 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderildiği, gelen raporda tarafların kayıt cihazına uygun açı ve pozisyonda bulunmaması nedeniyle maktulün vurulma anı gibi detaylı tespitin mümkün olmadığı anlatıldı. Diğer yandan Cevdet Dündar'ın kızları S.K., F.S.G. ve S.A., anneleri ile babaları arasında herhangi bir husumetin olmadığını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - ANKARA