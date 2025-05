Trafikte Kavga: Alkollü Sürücüye Ceza

Trafikte kavga karakolda bitti: Alkollü sürücü ortalığı karıştırdığı anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de 'içki 'şişesini yolda attığı iddia edilen sürücüyle, başka araçtakilerle kavga etti. Trafiği durma noktasına getiren alkollü sürücüyle birlikte olaya karışan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.2.06 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü B.Y.'ye 9 bin 268 TL alkollü araç kullanmaktan, 2 bin 167 TL ehliyeti yanında bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. idaresindeki araçla karayolunda seyir halindeyken içki şişesini yola attı. Bu durumu gören başka bir sürücü F.D. ve araçtakiler, B.Y. ile tartıştı. İki araçta yolda durmasının ardından olay büyüdü, trafik durma noktasına geldi. Kavganın çıktığı olayda araçların camı da kırıldı. Polis geldiği anda sürücülerden B.Y., ailesini araca bindirerek bölgeden uzaklaşmak istedi. O anda araçla kaldırıma vuran sürücü, durmadan yoluna devam etse de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili iki taraftan 7 şahıs polis merkezine götürüldü.

Şahısların 7'sine de kavga nedeniyle adli işlem yapıldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü B.Y.'ye de ayrıca 9 bin 268 TL alkollü araç kullanmaktan, 2 bin 167 TL'de ehliyeti yanında bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise sistem üzerinden polis 6 aylığına el koydu.

Her iki tarafında Mersin'e il dışından geldikleri öğrenildi.