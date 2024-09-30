Trafikte İki Araç Arasında Tehlikeli İnatlaşma Kamerada
İstanbul'da bir hafif ticari araç ile kamyonet arasında yol verme tartışması sonucu başlayan inatlaşma trafiği tehlikeye soktu. Sürücüler birbirlerinin önüne manevralar yaparak kaza riski oluşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Trafikte tehlikeli inatlaşma kamerada
Birbirleriyle metrelerce inatlaşıp trafiği tehlikeye soktular, o anlar kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da trafikte ilerleyen hafif ticari araç ile kamyonet arasında yol verme tartışması sonrasında başlayan inatlaşma, diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Araçların birbirinin önüne manevra yaparak kazaya sebebiyet verdiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sultangazi - Arnavutköy Yolu'nda yol verme yüzünden tartışan hafif ticari araç ile kamyonet sürücüsü akan trafikte inatlaşmaya başladı. Şerit değiştirerek birbirleri önüne manevralar yapan araç sürücüleri hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Tehlikeli inatlaşma başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak hızla şeritler değiştirdiği görüldü.