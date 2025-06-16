Trafikte Gergin Anlar: Motosikletli Sürücü Otomobile Yumruk Attı

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Trafikte Gergin Anlar: Motosikletli Sürücü Otomobile Yumruk Attı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, motosikletlinin otomobilin kapısına vurmasıyla sona erdi. O anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Trafikte tartışma büyüdü: Motosikletli sürücü otomobile böyle yumruk attı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, motosiklet sürücüsünün otomobilin kapısına vurmasıyla son buldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında gerginlik arttı.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, otomobilin yanına yaklaşarak sürücüye bağırdı ve ardından aracın kapısına sert bir şekilde vurdu. Kısa süreli gerilim, her iki tarafın da olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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