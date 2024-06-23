Trafikte dehşeti yaşadılar... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da trafikte anlaşmazlık yüzünden saldırıya uğrayan aile darp edilip araçlarının da camı kırılarak dehşet yaşadı. Olayla ilgili gözaltı alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerinde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik anlaşmazlığı sebebiyle Seyit O.Ö. (31), Latif Ö. ve Kamuran Ö. tekme ve yumruk ile vurulmak suretiyle darp edilip, tehdit ve hakarete uğrayıp içende 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobillerinin ön camı kırılarak dehşeti yaşadılar. Darp edilen ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili A.R.Ö. ve oğlu Y.Ö. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavak Adliyesine sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, babası A.R.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.