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Gaziantep'te Beton Mikseri Trafikte Otomobile Çarptı, Görüntüler Kayıtta

Gaziantep'te Beton Mikseri Trafikte Otomobile Çarptı, Görüntüler Kayıtta
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir beton mikseri, yoğun trafikte önünde giden otomobile çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. 31 Ocak'ta gerçekleşen kazanın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çarpma sonucu otomobil savrularak ters dönerken, beton mikseri hızlanarak uzaklaştı. Görüntüler, kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Gaziantep'te bir beton mikseri, trafikte önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra hızlıca yoluna devam etti. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ocak günü Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Adıyaman kara yolundaki yoğun trafikte seyir halinde olan beton mikseri, önünde ilerleyen otomobile sol tarafından yanaşıp çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters dönerek durabilirken beton mikseri ise hızlanarak olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte dehşete düşüren görüntü cep telefonu kamerasında

Dehşete düşüren olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin otomobile çarpıp savurduktan sonra olay yerinden kaçma anları saniye saniye yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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