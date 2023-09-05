Trafikte çıkan kavgada kadın öldü

ANKARA'da, trafikte 'yol vermeme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi Kızhanım Dündar'ı (66) kazara göğsünden vurup ölümüne neden olan Cevdet Dündar (70) ile kavgaya karışan Halit K., 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı.

Yenimahalle ilçesinde önceki gün Cevdet Dündar, trafikte 'Yol vermeme' nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit K.'nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cevdet Dündar ile Halit K., çıkarıldıkları mahkemece 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı. A.K. ise serbest bırakıldı.