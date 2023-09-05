Trafikte çıkan kavgada kadın hayatını kaybetti

Ankara'da trafikte yaşanan 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cevdet Dündar, ateş ettiği tabancayla yanlışlıkla eşi Kızhanım Dündar'ı vurarak ölümüne sebep oldu. Cevdet Dündar ve kavgaya karışan Halit K. tutuklandı.

Başkentte, trafikte 'yol verme' tartışmasıyla başlayan ve kavgaya dönüşen olayda kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi Kızhanım Dündar'ı (66) yanlışlıkla göğsünden vurup hayatını kaybetmesine sebep olan Cevdet Dündar (70) ile kavgaya karışan Halit K., 'olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 3 Ağustos'ta meydana gelen olayda Cevdet Dündar (70), trafikte seyir halindeyken 'yol verme' tartışması nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı. Taraflar, araçlarından inerek kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken, eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit K.'nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece, 'olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklandı. A.K. ise serbest bırakıldı. - ANKARA