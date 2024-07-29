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Trafikte baygın halde bulunan genç kıza yardım

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Diyarbakır'ın-Elazığ karayolunda trafikteki sürücüler, otomobil içinde baygın halde bulduğu genç kıza aracın camını kırarak yardım etti. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın- Elazığ karayolunda trafikteki sürücüler, otomobil içinde baygın halde bulduğu genç kıza aracın camını kırarak yardım etti. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır- Elazığ karayolu Elazığ Bulvarı'nda 21 AFG 371 plakalı otomobil sürücüsü ismi öğrenilemeyen genç kız, bulvardaki ışıklarda aracında baygınlık geçirdi. Trafikteki diğer sürücüler fenalaşan genç kızı fark ettikten sonra, otomobilin camını kırarak araçtan çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsı ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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