Trafikte başlayan tartışma husumete döndü: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Adana'da daha önce trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Adana'da daha önce trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Aslanlı Mahallesi'nde daha önce trafikte tartıştığı iddia edilen iki grup akşam saatlerinde mahallede silahlarla birbirine saldırdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri şüpheli 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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