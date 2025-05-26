Trafikte araçtan inerek karayolları çalışanına bıçak çeken şahıs yakalandı

Trafikte araçtan inerek karayolları çalışanına bıçak çeken şahıs yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüyen kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüyen kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün sosyal medyada, İstanbul'da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir. Şahsa' 'huzuru bozacak şekilde araç kullanma' ve 'kırmızı ışık ihlali' nedenleriyle idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca savcılık tarafından şüpheli şahıs hakkında 'tehdit' suçu kapsamında adli süreç başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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