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Trafikçilerden uyuşturucu test kiti ile denetim

3. Sayfa Haberleri

Trafikçilerden uyuşturucu test kiti ile denetim Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol kontrolünün yanında uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için uyuşturucu test kiti ile denetimlere başladı.

Trafikçilerden uyuşturucu test kiti ile denetim

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol kontrolünün yanında uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için uyuşturucu test kiti ile denetimlere başladı.

Uyuşturucu-uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağına ilişkin yaptırımlar çerçevesinde trafik görevlilerince sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü uyuşturucu test kiti kullanılarak sürücüler üzerinde uyuşturucu testi yapmaya başladı.

Muğla'da Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Amirliklerinde bulunan uyuşturucu test kitleri ile sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları tespit ediliyor.

Muğla'da ilk defa gerçekleştirilen uyuşturucu test kitli denetimde sürücülerin ağız içi tükürüklerinden alınan örnek cihaza takılarak 8 dakika bekletiliyor. 8 dakika sonrasında cihazda sürücünün testinin pozitif veya negatif olduğu cihaz ekranına yansıyor.

Denetimlerde yapılan ön testlerde; sonucu pozitif olan araç sürücüleri genel kolluk ekiplerine teslim edilerek en yakın sağlık kuruluşuna gönderiliyor ve kan numunesi alınması suretiyle doğrulaması yapılarak adli süreç yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - 3. Sayfa

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