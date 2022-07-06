Trafik uygulamasından kaçan genç: "Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum" - Haberler

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Trafik uygulamasından kaçan genç: "Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik uygulamasından kaçan genç: 'Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli genç, "Şahin" ekibi tarafından ara sokakta yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli genç, "Şahin" ekibi tarafından ara sokakta yakalandı. Toplamda sürücü ve ruhsat sahibine 11 bin 38 TL para cezası kesilen uygulamada 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, basın mensuplarına, "Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum" dedi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Fevzipaşa Caddesi girişinde gerçekleştirilen kask uygulamasında plakasız motosikleti kullanan sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan motosikleti takibe alan ve "Şahin" olarak adlandırılan motorize trafik görevlisi, kaçan motosiklet sürücüsünü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1021 sokakta durdurdu. Olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 16 yaşındaki M.U. isimli gencin sürücü belgesinin olmadığı, motosiklete plaka takmadığı, kask takmadığı belirlenirken tüm bu eksiklerin yanı sıra polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 388 TL para cezası uygulandı. Motosikletin sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygulandı. Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarıyla sözlü diyaloğa giren motosiklet sürücüsü, "Abi çekmesen olmaz mı" dedikten sonra ünlü olmak istemediğini sözlerine ekledi.

(Arif Kaplan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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