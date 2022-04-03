Trafik uygulamasında durdurulan iki araçtan 15 kaçak göçmen çıktı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulama esnasında durdurulan araçta 15 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan Pazar günü polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü ve panelvan araç durduruldu. Durdurulan iki araçta toplam 15 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaya ilişkin 3 şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa