Üye Girişi
Haberi Paylaş
Trafik tıkandı, uzun kuyruk oluştu

Trafik tıkandı, uzun kuyruk oluştu

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Marmaris ve Fethiye istikametinden gelen araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Marmaris ve Fethiye istikametinden gelen araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

İki kişiye bir araç sayısının düştüğü Muğla'da yıllardır aynı noktada devam eden trafik yoğunluğu özellikle akşam saatlerinde artıyor. Sürücüler 2 kilometrelik yolu 30 dakikada gidebiliyor. Menteşe şehir girişinde bulunan Denizli ve Aydın güzergahı akıllı kavşakta yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığı hafta içi de yaşanmaya başladı.

Karayolları ekipleri tarafından uzun araç kuyruğunun oluştuğu kavşakta yoğunluğu azaltacak proje çalışmasına başlanılmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Fethiye Tragger Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title