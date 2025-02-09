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Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Motokurye Yaralandı

Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Motokurye Yaralandı
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İstanbul Pendik'te bir trafik tartışması sonrası, motosiklet sürücüsünün otomobilin aynasını kırmasının ardından, araç sürücüsü kontrolden çıkarak motokuryeyi ezdi. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Pendik'te trafik tartışması sonucu aynasını kıran motokuryeyi ezerek yaralayan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi. Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Vedat K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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