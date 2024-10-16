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Trafik Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları otomobil sürücüsünü darp eden 3 kişi, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda, sürücünün camdan dışarı çıkarılarak saldırıya uğraması dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü aracın camından çıkararak darp eden ve polis tarafından yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü yol verme meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti. Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşanan kavganın ardından bölgeye polis ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri kaçan şahısları yaptıkları takip sonrası yakaladı.

Sinyal verme meselesinden yaşanan kavga sonrası yakalanan 3 kişi tutuklandı

Camdan dışarı çıkardıkları otomobil sürücüsü S.B'yi (27), sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği iddiasıyla darbettikleri belirlenen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, uyarmak için gittikleri otomobil sürücüsü S.B.'nin kendilerine küfür ettiğini, bunun üzerine sürücüyü darbettiklerini söyledikleri öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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