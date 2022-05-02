Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim

Denizli'de trafik ekipleri, bayram tatilinde yolda olan sürücüleri hem denetledi hem de şeker ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de trafik ekipleri, bayram tatilinde yolda olan sürücüleri hem denetledi hem de şeker ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan bayramı tatili dolayısıyla trafikte denetimlerini sıklaştıran trafik polisleri, özellikle emniyet kemeri denetimi üstünde duruyor. Trafik ekipleri, Çal ilçesinde trafik kurallarına uymayan sürücüleri hem uyarıyor hem de bayram şekeri ile çikolata verdi. Trafik akışının yaşandığı noktalarda trafik kontrollerini sıkılaştıran ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri sürücüleri yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını, araçta bulunan herkesin emniyet kemerini takmasını ardından yola çıkmaları konusunda uyarılarını sürdürerek, emniyet kemerinin önemini hatırlattılar. Bayram sevincinin hüzne dönüştürülmemesi için, tüm sürücü ve yolcuların bayramını da kutlayan ekipler, uygulamalarda, sürücü ve yolculara şeker, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Denizli, Bayram, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title