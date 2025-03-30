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Trafik Polisleri Bayramda Vatandaşlarla Buluştu

Trafik Polisleri Bayramda Vatandaşlarla Buluştu
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde trafik polisleri, bayramda vatandaşların bayramını kutlayarak şeker dağıttı. Emniyet müdürlüğü, trafik güvenliği konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde trafik polisleri bayramda vatandaşların bayramını kutlayıp şeker dağıttı.

Beytüşşebap ilçesinde emniyet müdürlüğü, vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla şoförlere hız, emniyet kemeri kullanımı ve telefon konularında bilgiler verdi. İlçe emniyet amirliği personelleri ilçe genelinde rutin yol kontroller yaparak vatandaşların bayramını kutladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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